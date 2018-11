Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrouw (71) rijdt woning in Valkenswaard binnen De auto schoot na een ongeluk tegen de woning aan (foto: Jozef Bijnen/SQ Vision Mediaprodukties).

VALKENSWAARD - Een 71-jarige vrouw uit Valkenswaard is dinsdag met haar auto een huis binnengereden in de Gagelstraat in Valkenswaard. De auto kwam eerder in botsing met een ander voertuig. De wagen schoot door, belandde in een voortuin en toen tegen de woning aan.

Geschreven door Maaike Cnossen

De automobiliste heeft volgens de politie geen voorrang verleend aan een andere auto. Door deze botsing verloor ze de controle over het stuur en reed ze tegen de woning aan. Geen gewonden

In het huis was op het moment van het ongeluk niemand thuis. Volgens de politie is de bewoner inmiddels op de hoogte van de schade. Er raakte niemand gewond. Wel zijn de betrokkenen nagekeken door ambulancepersoneel.