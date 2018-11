Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











10 dagen na dramatische stagedive mag DJ Leon Hoeks eindelijk intensive care verlaten Leon Hoeks ligt in de kreukels na mislukte stagedive, maar kan nog lachen.

DEN BOSCH - Het was een smak van jewelste die Leon Hoeks (43) uit Berghem anderhalve week geleden maakte. De dj wilde een optreden met de act Shadowlands Terrorists traditiegetrouw afsluiten met een stagedive, maar dat ging helemaal mis. Hij brak zes ribben en een been en liep een klaplong op. Dinsdag is hij geopereerd en is er een pin in zijn rechterbeen gezet. Na tien dagen mocht hij eindelijk de afdeling intensive care van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch verlaten.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen-Oerlemans

Honderden keren ging het goed, maar tijdens een optreden op hardcore-feest Resonate in Rosmalen ging het helemaal mis. De dj klapte keihard op een dranghek waarachter de feestgangers stonden. Tot grote schrik van het publiek, werd Leon zwaargewond afgevoerd. Niet veel later lag hij op de afdeling intensive care. LEES OOK: DJ zwaargewond na mislukte stagedive, van podium naar intensive care in drie seconden Daar kreeg hij via een slangetje in zijn neus zuurstof toegediend, omdat de klaplong voor grote benauwdheid zorgde. De long moest eerst genezen, voordat een narcose kon worden toegediend. Dinsdag was het zover en kon de dj worden verdoofd om aan zijn gebroken been te worden geopereerd. Bekijk hieronder het filmpje van de dramatische stagedive en lees verder. Leon verhuisde na de operatie naar een gewone verpleegafdeling in het ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe lang hij daar nog moet blijven. Zelf hoopt de dj vlak voor de kerst zijn rentree achter de draaitafels te kunnen maken.