Meisje (5) gewond na aanrijding door automobilist (85) in Breda, slachtoffertje naar ziekenhuis Het meisje werd aangereden bij een zebrapad. (Foto: Perry Roovers/ SQ Vision)

BREDA - Een meisje van vijf jaar oud is dinsdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht na een ongeluk op een zebrapad op de Heerbaan in Breda. De 85-jarige automobilist die het kindje aanreed, is aangehouden.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen-Oerlemans

Volgens een getuige stak het meisje op het zebrapad over met haar moeder en liep ze ernstige verwondingen op aan haar gezicht. De Heerbaan is afgezet en de politie doet er onderzoek.