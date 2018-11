U2 wilde er optreden maar dat durfde De Pul niet aan, documentaire over oudste poppodium van Brabant

Docu over 50 jaar pophistorie in De Pul in Uden

UDEN - Uden is geen Amsterdam maar toch hoeft zo'n gemeente niet altijd onder te doen voor de hoofdstad. Dat bewijst de documentaire 'De Pul Uden, 50 jaar pophistorie'. Leuke anekdotes en mooie interviews over het op één na oudste poppodium van ons land. Zo wilde U2 er in zijn beginjaren optreden maar De Pul was bang dat het podium te klein zou zijn.

Kensington, BLøF, Ilse de Lange, De Dijk, Kovacs, BZB en Di-rect: het is maar een kleine greep uit de indrukwekkende lijst van artiesten die in De Pul in Uden op het podium heeft gestaan. Wat verder terug in de tijd kom je namen tegen als Canned Heat, Focus, Brainbox, Wishbone Ash, Doe Maar en Herman Brood. Pètry Gamers, programmamaker bij Omroep Brabant, heeft de vijftig jaar 'pop' in de Pul vastgelegd in een 40 minuten durende documentaire. Samen met cameraman Marco de Roos en editor Jaap-Theo Bliekendaal.

"Er zitten veel leuke anekdotes en mooie interviews in. En humor! Verhalen over hoe De Pul in de jaren '60 begon als een soort van jongerensoos, in de loop der jaren uitgroeide tot een echt poppodium, maar toch dat speciale, ongedwongen sfeertje wist te behouden. Precies de reden waarom artiesten zich thuis voelden en voelen in De Pul. En terug blijven komen", vertelt Pètry. Zoals de beroemde bands Uriah Heep en The Zombies bijvoorbeeld.

Priester Jan Donkers stond aan de wieg

Grondlegger van De Pul was de priester Jan Donkers. "Hij gaf destijds les aan het Kruisherencollege in Uden en had ook jongens van het internaat in zijn klas. Die kwamen oorspronkelijk uit Den Haag, Terschelling of andere steden waar het qua muziek allemaal gebeurde.

Samen met een aantal van deze jongens is hij soos De Pul begonnen, als een soort jongerencentrum met een klein podium. Dat het in de loop van de jaren een ware poptempel is geworden, is op een heel natuurlijke manier gegaan. Je kunt ook niet direct zeggen dat die ontwikkeling aan een specifiek iemand is te danken. Het ging vanzelf."

Nee zeggen tegen optreden U2

Natuurlijk gaat Pètry niet alles verklappen over de documentaire, maar vooruit, een paar tipjes van de sluier wil hij wel oplichten. "Wist je dat Doe Maar, toen de band nog niet zo bekend was, tijdens de carnaval vier dagen in De Pul heeft gestaan? Gewoon, als carnavalsband! Prompt kwam het jaar daarop hun grote doorbraak met het nummer 'De Bom'.

Ook wel een grappig verhaal is dat U2 graag wilde komen spelen. Voor 1500 gulden!! En toen hebben ze ze naar Tilburg gestuurd omdat ze dachten dat het podium in Uden te klein zou zijn! Nou, die verhalen komen er dus voorbij." En voor wie wil weten wat het oudste poppodium van Nederland is... dat is Bibelot in Dordrecht.

De documentaire gaat donderdagavond 6 december in première in De Pul en is op zaterdag 8 december vanaf 18.45 uur te zien bij Omroep Brabant TV en op deze website.