'Niet zo scheuren!', BMW vliegt uit bocht en ramt paal bushokje [VIDEO] Foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties

BREDA - Een ritje in een BMW is maandagmiddag fout afgelopen in Breda. De bestuurster van de auto nam de bocht op de Ettensebaan met hoge snelheid en vliegt de bocht uit, terwijl de jonge vrouwen die ook in de auto zitten aan het filmen zijn.

Geschreven door Karin Kamp

Op de beelden is te zien hoe de meiden in paniek raken als de bestuurster de macht over het stuur verliest en de auto in een slip raakt. "Niet zo scheuren!" De beelden van de crash verschenen dinsdag op Dumpert.



De automobiliste ramde een verkeerspaal bij een bushokje en eindigde achterstevoren op de stoep. Een van de wielen van de auto brak af. Of de inzittenden gewond raakten, is niet bekend.