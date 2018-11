Deel dit artikel:













Gewonde bij steekpartij in huis in Gemert Er zou iemand gewond zijn geraakt bij de steekpartij (foto: GinoPress).

GEMERT - In een huis aan de Oudestraat in Gemert heeft dinsdagmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Er zou iemand gewond zijn geraakt. Volgens een getuige hoefde het slachtoffer niet naar het ziekenhuis, maar is de persoon ter plekke geholpen.

Geschreven door Maaike Cnossen

De steekpartij was om ongeveer kwart voor zes. Wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld, is niet duidelijk.



De politie doet onderzoek.