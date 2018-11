Ronald (68) doet aan Krav Maga: 'Ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen'

VUGHT - Hij is pijlsnel. De 68-jarige Ronald Bontrop heeft binnen luttele seconden een felgeel neppistool afgepakt van instructeur Ton van Leusden. "Het is heel veel herhaling wat we doen. Repeteren. Repeteren. Dan zit het er een klein beetje in. Maar ik moet er niet aan denken dat dit in werkelijkheid gebeurt, hoor."

Ronald en Ton benadrukken meteen dat de situatie heel anders kan zijn op straat dan in de sportschool. "In het echt is het een totaal andere setting, dan komen er adrenaline en angst bij kijken", zegt Ton. "Maar de training met Krav Maga moet wel bij kunnen dragen aan je reactie op straat."

'Praktisch en effectief'

Krav Maga is een Israëlische verdedigingstechniek. "Het is ontwikkeld op straat in Hongarije tijdens de Tweede Wereldoorlog", zegt Ton van Leusden, die instructeur is van Krav Maga Brabant in Vught. "Joden zochten een manier om zich te verdedigen, daar is Krav Maga uit voortgekomen. Het is heel praktisch en bijzonder effectief."

Bekijk de video en lees verder.

De weerbaarheid van met name ouderen op straat is de laatste weken een hot item. Zo werd een 85-jarige vrouw in Eindhoven flink mishandeld op straat bij een poging om haar te beroven. En kwam een 74-jarige pastoor uit Leende oog in oog te staan met vier inbrekers in de pastorie. Ton van Leusden denkt dat Krav Maga kan bijdragen aan een groter gevoel van veiligheid op straat.

'Hard trainen, serieus zijn'

"Het hangt wel van je fysieke gesteldheid af", zegt Ton. "Maar je hebt ouderen die nog erg fief zijn op hun 85ste." Geluid maken is een belangrijke eerste stap. "Van goed gillen en schreeuwen word je alerter. Je creëert een stuk gevechtsbereidheid."

Maar voorkomen is nog altijd beter dan vechten. "Je moet vooral preventief te werk gaan. Niet meer alleen over straat gaan, maar met vrienden of de buren. Of momenten kiezen waarbij veel mensen op straat zijn die kunnen ingrijpen."

Ronald Bontrop plukt de vruchten van Krav Maga, zo zegt hij. "Het is hard trainen. En serieus zijn. Maar ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen. Als ik in een kroeg zit, dan weet ik waar de uitgangen zijn. Ook zit ik altijd met mijn rug naar de muur, zodat ze me niet van achteren kunnen pakken. Dat heb ik allemaal geleerd van Krav Maga."