Gevonden vrouw in Waalre niet gewond door misdrijf maar door ongelukkige val Foto: politie.nl

WAALRE - De vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag door een aantal mensen op straat werd gevonden aan De Hof in Aalst in de gemeente Waalre, is niet gewond geraakt door een misdrijf maar door een ongelukkige val. Dit laat de politie weten.

Geschreven door Jacky Goossens

Vier mensen vonden de vrouw met een hoofdwond op haar achterhoofd. De politie dacht aanvankelijk aan een misdrijf en dat de vrouw mogelijk was geslagen met een voorwerp. De vrouw zei niet meer te weten of dat ze van achteren werd benaderd en op haar hoofd werd geslagen. Verder onderzoek wijst nu uit dat er geen sprake is van een misdrijf, maar dat de vrouw ongelukkig is gevallen en daardoor gewond is geraakt. De zaak is hiermee afgerond. De politie dankt iedereen voor het meedenken. Lees ook: Vrouw met hoofdwond op straat gevonden in Aalst, mogelijk geslagen met voorwerp