Eerbetoon aan doodzieke agent in Nuenen: ‘Het heeft een enorme indruk gemaakt’

“Het is een vent vol humor. In zijn werk voelde hij mensen aan, had hij inzicht en was hij menselijk. Ook kan hij goed met mensen opschieten”, vertelt zijn broer Flip. Ook hij werkte vroeger bij de politie en is zelfs nog even de leidinggevende van zijn broertje Simon geweest. “Het was echt een hele goede.”



'Ontzettend indrukwekkend'

Hij was bij Simon toen de agenten het eerbetoon aan hem brachten. “Het was ontzettend indrukwekkend. En ook heftig voor iedereen. Hij deed af en toe zijn ogen open en besefte echt wat er aan de hand was”, zegt Flip.

Tientallen agenten brengen eerbetoon aan oud-collega (Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties).

Zijn broer kreeg een aantal jaar geleden prostaatkanker en moest stoppen met werken. “Hij heeft toen nooit een afscheid gekregen, omdat hij niet meer terugkwam. Nu dan alsnog, met applaus en al. Het heeft een enorme indruk gemaakt.”



Simon heeft lange tijd tegen de ziekte gevochten en het leek ook even beter te gaan. Maar onlangs kwam er slecht nieuws. Er bleek een oedeem (vocht) in zijn hersenen te zitten. Opereren heeft geen zin meer.



'Mooie herinnering'

“Hij is echt op. Hij doet nog maar af en toe zijn ogen open en heel soms komen er een paar woorden uit. Maar dan houdt het echt op”, vertelt zijn broer. “Wij gaan de foto’s van vanmiddag verzamelen en bundelen. Dit wordt een hele mooie herinnering voor ons.”