Anne-Marie nodigt eenzame mensen uit voor kerstdiner bij haar thuis: 'Het draait om het samenzijn'

WINTELRE - Een kerstdiner speciaal voor mensen die zich alleen voelen. Anne-Marie Segers uit Wintelre opent op kerstavond de deuren van haar huis en dekt haar tafel feestelijk voor twintig gasten die ze een fijne tijd wil bezorgen. Onlangs plaatste ze een oproepje in het dorpsblad en op Facebook. En de reacties zijn hartverwarmend.





"Het draait deze avond om het gevoel van samenzijn", vertelt de 50-jarige gastvrouw. "Samen eten, delen, buurten een spelletje doen en echt aandacht hebben met elkaar." Een keukenprinses is ze niet, geeft ze toe, en daarom heeft ze ook meteen de hulp ingeroepen van anderen die samen met haar voor een goed gevulde tafel zullen zorgen met lekker vers eten.



Emmertjes druivensap en verse melk

Op Facebook stromen de gulle giften binnen. Van emmertjes met versgeperst druivensap en verse melk tot kerstdecoraties, veel mensen willen een bijdrage leveren. "Ik krijg heel veel hulp", zegt Anne-Marie blij. "Twee mensen hebben al aangeboden de soep te maken, anderen zorgen voor de wijn, weer anderen doen het toetje. Dat maken ze thuis, om het daarna kant en klaar mee te nemen. Zo blijft het ook een beetje overzichtelijk in de keuken."



'Eenzaamheid pak je niet zomaar weg'

Tot nu toe hebben vier mensen zich aangemeld voor het bijzondere kerstdiner. Anne-Marie hoopt vurig dat er nog meer volgen. "Het leeft wel, mensen zijn er mee bezig. Maar ik merk dat ze soms een klein duwtje nodig hebben. Vooral de oudere generatie vindt het moeilijk om zich aan te melden en ergens alleen op af te stappen, dat begrijp ik heel goed. En het thema eenzaamheid is erg lastig, dat pak je niet zomaar weg, ook niet in een groep."



"Maar ik hoop dat m'n woonkamer over een kleine maand helemaal vol zit, en dat we met z'n allen een gezellige, huiselijke avond hebben. Daar doe ik het voor. Dan draag ik de kerstgedachte uit. Weet je, als we allemaal iets zouden delen, dan zou niemand iets te kort komen."