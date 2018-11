Deel dit artikel:













Man mishandeld en van de trap gegooid in huis Eindhoven, verdachte opgepakt Foto: 112Nieuwsonline

EINDHOVEN - Bij een ruzie in een huis aan de Bennekelstraat in Eindhoven is een man zwaargewond geraakt. De politie vond het slachtoffer dinsdagavond in het huis.

Geschreven door Karin Kamp

Volgens een agent ter plaatse zouden de mannen hebben gevochten en werd het slachtoffer van de trap gegooid. Hij raakte zwaargewond. De andere man is opgepakt. Twee ambulances en vier politiewagens kwamen naar de woning ter assistentie. De zwaargewonde man is onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht.