Raadsleden leggen wethouder het vuur aan de schenen over sluiting De Zwarte Bergen

LUYKSGESTEL - Er is al heel wat te doen geweest over de sluiting van camping De Zwarte Bergen in Luyksgestel. Raadsleden hebben er een unheimisch gevoel over en hadden daarom dinsdagavond veel kritische vragen voor de wethouder.

Geschreven door Eva de Schipper

De vragen van de commissieleden aan de wethouder werden vooral ingegeven door een 'niet pluis-gevoel'. En dit betreft dan de snelheid waarmee de stappen zijn gezet, de camping een nieuwe functie krijgt, het aantal arbeidsmigranten dat er straks gaat wonen (300), de vraag wie er baat heeft bij deze ontwikkelingen en wie er iets aan gaat overhouden. Binnen anderhalf tot drie jaar moeten alle recreanten camping Zwarte Bergen verlaten. LEES OOK: Einde nabij voor camping Zwarte Bergen, 'harde mededeling' voor wie er al 52 jaar een plekje heeft Op die laatste vragen gaf wethouder Mathijs Kuijken geen concreet antwoord. Wel merkte hij op "dat er heel veel vragen werden gesteld over de kopende en verkopende partij" en "dat wij als gemeente geen invloed hebben op wat private partijen met elkaar afspreken". Volgens Karel Theuws van Groen Links-PvdA klopt dat niet. "De gemeente is echt wel een partij die overal bij betrokken wordt." Hij kan zich niet voorstellen dat het college geen zicht heeft op de inhoud van de koopovereenkomst. Ook "de haastigheid in het hele proces" zit hem dwars. Theuws krijgt er "een onplezierig gevoel" bij. LEES OOK: ‘Alles is weg’: bewoners van sluitende camping staat het huilen nader dan het lachen Sonja Wagemans van Lokale Partij Bergeijk vraagt zich vooral af wie er gebaat is bij de plannen. "Welk belang wordt hier gediend? Het belang van de recreanten of de inwoners van Luyksgestel in ieder geval niet. En die van de arbeidsmigranten ook niet." Ze verbaast zich over de zakelijke houding van de wethouder. Wethouder Kuijken benadrukt dat hij beseft wat dit besluit betekent voor de campinggasten. "Het heeft gigantische impact. Dat begrijpen wij heel goed. Maar tegelijkertijd is het stap vooruit voor de gemeente. Goede huisvesting van arbeidsmigranten kan een stap vooruit zijn voor Luyksgestel." LEES OOK: Voor wie is dit nu een goed plan?’, Raadslid wil duidelijkheid over sluiten camping Of de huidige recreanten een financiële tegemoetkoming kunnen verwachten, is nog maar de vraag. Dat ligt volgens de wethouder niet bij de gemeente. "Dat is echt iets van de camping-eigenaar. Maar wij zullen de ondernemer erop aanspreken dat hij op een goede manier met deze kampeerders omgaat."