Arrestatieteam rukt uit voor mogelijke schietpartij in Rijen, meerdere arrestaties Foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia Foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia Foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia

RIJEN - Een arrestatieteam is dinsdagnacht rond één uur uitgerukt naar de Oosterhoutseweg in Rijen. Vanaf die plek waren bij de politie verschillende meldingen binnengekomen van een schietpartij in de omgeving van een horecazaak.

Geschreven door Corné Verschuren

Leden van het arrestatieteam haalden verschillende mensen uit auto’s. Volgens een omstander zou het gaan om in totaal acht mensen. Ze zijn met een arrestantenbus naar het politiebureau gebracht. Hoofdwond

Volgens de politie is er niemand gewond geraakt door een schietpartij. Wel is er iemand met een hoofdwond met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.