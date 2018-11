Vijftien arrestaties en meerdere gewonden na ruzie op familiefeest in Rijen

Het feest vond plaats in zaal 'De Vijf Eiken' aan de Oosterhoutseweg in Rijen. Het zou gaan om een Tilburgse familie. De politie wil dat niet bevestigen. Rond één uur ontstond er ruzie waarbij mogelijk schoten werden gelost. "Er brak paniek uit onder de feestgangers. Het was een behoorlijk chaotische situatie", aldus woordvoerder Willem-Jan Uytdehage. Waarover de familie onenigheid had, is nog niet bekend. De politie onderzoekt dat.

Arrestatieteam

Tientallen agenten en een arrestatieteam gingen op de melding af. Ook werden politiehonden en een helikopter ingezet. Op de Oosterhoutseweg werden twaalf personen uit hun auto's gehaald. Ze hadden, toen de politie arriveerde, het feest al verlaten. Volgens Uytdehage worden personen verdacht van openlijke geweldpleging en verboden wapenbezit.





Onder de verdachten zijn een 18-jarige man uit Rijen die een ploertendoder bij zich had, een 26-jarige Tilburger en een 36-jarige man uit Beverwijk. Deze laatste verdachte werd aangehouden, omdat het een ongewenste vreemdeling is. De verdachten zijn met een arrestantenbus naar het politiebureau gebracht. Ze zitten vast en in beperkingen. Eerder meldde de politie dat er twaalf aanhoudingen waren verricht, dat bleken er later in de ochtend meer te zijn. De politie is op zoek naar getuigen.

Hoofdwond

Volgens de politie is er niemand gewond geraakt door een schietpartij. Wel moesten meerdere personen naar het ziekenhuis. Zo is er iemand met een hoofdwond met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Anderen zijn zelf naar de spoedeisende hulp gegaan. Onder de slachtoffer zijn een vrouw (46) en een man (40), beiden zonder vaste woon of verblijfplaats. Ze hebben aangifte gedaan van zware mishandeling en van openlijke geweldpleging.

'Zigeunerfeest'

De eigenaar van zalencentrum 'De Vijf Eiken' in Rijen noemt het 'klote' dat het feest dinsdagnacht uit de hand is gelopen. Volgens hem ging het om een feest van zigeuners. Gelukkig bleef zijn personeel ongedeerd. Woensdag wil hij de deuren van zijn zaak toch weer openen voor gasten.

Zalencentrum De Vijf Eiken (Foto: René van Hoof)