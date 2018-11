Drie kinderen en man maken het 'goed' na woningbrand in Eindhoven

EINDHOVEN - De drie kinderen en hun vader die zijn opgenomen in een ziekenhuis na de brand eerder deze morgen in hun woning aan de Ravensdonk in Eindhoven maken het naar omstandigheden goed. Dit meldt een woordvoerder van de politie. Hij laat verder weten dat op langere termijn pas duidelijk wordt of ze er eventueel een trauma aan hebben overgehouden.

De brand werd rond kwart voor acht gemeld. Mogelijk is er een bank in de woonkamer in brand gevlogen. De brandschade valt vrijwel zeker mee; de meeste problemen zijn veroorzaakt door de rookontwikkeling. Dat was ook de reden waarom de slachtoffers in vier verschillende ziekenauto's naar het Radboudumc in Nijmegen zijn gebracht.



'Rook en roet binnen gekregen'

"De slachtoffers hebben rook en roet binnen gekregen en het ziekenhuis in Nijmegen is gespecialiseerd in het verplegen van zulke patiënten. De motoragenten zijn ingezet om het vervoer naar 'het Radboud' snel en veilig te laten verlopen", aldus de zegsman van de politie.





Gered via zolderraam

Direct na de melding werden vijf ambulances en een traumahelikopter ingeschakeld. Ook de brandweer en de politie rukten uit. De brand kon snel worden geblust; de slachtoffers zijn door de brandweer via een zolderraam gered. Aan het eind van de ochtend sloot het Team Brandonderzoek van de brandweer haar werk af. Het huis blijft voorlopig bewaakt, de politie gaat later op de dag op zoek naar de oorzaak van de brand.