Een pakje shag of nieuwe handschoenen: Sinterklaasbingo voor daklozen in Eindhoven

EINDHOVEN - Ze hebben dan weliswaar geen eigen schoorsteen om in af te dalen, maar bij 't Hemeltje in Eindhoven wordt op 5 december ook gedacht aan de daklozen. Zij zijn die avond meer dan welkom om gezamenlijk het kinderfeest te vieren met een heuse Sinterklaasbingo.

“Het is vooral belangrijk dat de gasten met de feestdagen niet alleen zijn. We willen dan ook het samenzijn en de gezelligheid vieren”, zegt Kim Moonen, beheerder van het ’t Hemeltje. Ze verwacht dat er dit jaar veel mensen op afkomen, want dat was vorig jaar ook toen ze de bingo organiseerden.

Praktische cadeautjes

Bij een bingo zijn natuurlijk ook cadeautjes te winnen. “We zorgen altijd voor leuke, maar ook praktische cadeautjes. Zo kunnen ze bijvoorbeeld nieuwe handschoenen, verzorgingsspullen of een pakje shag binnenslepen”, vertelt Kim.

Ook vieren ze kerstavond met een kerstviering en een diner, en zijn ze open met oud en nieuw. “Ieder jaar vieren we de feestdagen samen en dat is voor iedereen altijd erg gezellig."