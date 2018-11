Deel dit artikel:













Tientallen deuren en sloten Shurgard geforceerd: twee mannen plegen 'laffe inbraak' Archieffoto: PhotoMIX

EINDHOVEN - Bij Shurgard in Eindhoven-Acht zijn afgelopen weekend tientallen deuren en sloten geforceerd. De kans is groot dat er ook wat is gestolen. Het bedrijf verhuurt op vele plekken in ons land opslagboxen. Shurgard onderzoekt wat er precies is voorgevallen en wie gedupeerd zijn. Dit gebeurt onder meer aan de hand van camerabeelden, meldt de politie.

Geschreven door Hans Janssen

Wanneer alles duidelijk is, wordt een afspraak gemaakt voor het doen van aangifte, zo wordt eraan toegevoegd. Meer kan de politie hierover niet kwijt; het bedrijf kon nog niet reageren.



'Laffe inbraak'

Volgens één van de klanten was er sprake van een laffe inbraak, die door twee mannen is gepleegd. Dit moet vorige week zaterdag zijn gebeurd en het is op camerabeelden terug te zien.



Shurgard biedt opslagruimte voor meubels, archieven en andere kostbare spullen en biedt veiligheid voor alles, zo staat op zijn site.