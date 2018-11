Kunstenaar neemt Bredase vuilcontainers onder handen

Jaune werkt met spuitbussen en sjablonen. Vuilnismannetjes, of in ieder geval als gemeentewerkers met gele reflecterende hesjes uitgedoste personen, zijn zijn handelsmerk. Hij maakt ze al sinds 2011. In Breda schilderde hij een aantal van zulke gemeentewerkers op containers in de Adriaan van Bergenstraat.

Blind Walls Galery

Jaune ging in Breda aan de slag in opdracht van de Blind Walls Galery. Het is een organisatie die sinds 2015 ijvert om Breda van bijzondere muurschilderingen te voorzien. Er zijn er inmiddels meer dan tachtig. Blind Walls Galery kreeg onlangs bijna een ton subsidie van de provincie om de collectie Bredase muurschilderingen nog verder uit te breiden.

Speels en vrolijk (foto: Rosa Meininger)

Wie meer van Jaune wil zien, kan terecht op een expositie in Amsterdam.