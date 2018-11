Deel dit artikel:













Vrouw (48) wordt tijdens verkeersruzie in Waalre geslagen met knuppel Vrouw wordt geslagen met knuppel en loopt hoofdletsel op (Foto: Politie)

WAALRE - Een 48-jarige vrouw is dinsdagavond in Waalre gewond geraakt nadat ze tijdens een verkeersruzie was geslagen met een knuppel. Ze moest met een hoofdwond naar het ziekenhuis worden gebracht.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

De vrouw werd bijna geschept door een personenauto en kreeg vervolgens ruzie met de twee inzittenden. Nadat de klap was uitgedeeld, gingen de daders er vandoor. Dankzij getuigen kwam de politie achter het kenteken van de auto van de verdachten. Zo kon hun identiteit worden achterhaald en zijn ze woensdagochtend aangehouden. Het gaat om twee vrouwen (58 en 17) uit Waalre.