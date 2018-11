Uren in de rij voor een handtekening of glimp van Messi: ‘Hij is onze God’

EINDHOVEN - Tientallen mensen staan woensdagmiddag urenlang in de regen voor het Art Hotel in Eindhoven. De spelers van FC Barcelona verblijven daar namelijk omdat ze woensdagavond tegen PSV voetballen. Fans hebben heel veel over voor een handtekening van sterspeler Lionel Messi. “Ik ben al mijn hele leven fan van hem”, zegt een geëmotioneerde fan.

Want Messi, dat is voor veel mensen meer dan een goede voetballer. “Hij is een God voor ons”, zegt dezelfde fan. Hij moet bijna huilen als hij over de 31-jarige Argentijn praat. “Ik weet zeker dat ik hem ga zien vandaag.” Hoe lang dat nog duurt, maakt hem helemaal niks uit.

Gezellig

Dat geldt ook voor de andere fans. Eén man is al vanaf elf uur ’s ochtends aan het wachten op de superster. “Ach, het is hier gezellig”, zegt hij laconiek. “We zien het wel!”

Een andere man staat ook al uren te wachten, maar niet eens voor zichzelf. Hij wil heel graag een handtekening voor zijn neefje scoren. Met een shirtje in de hand wacht hij voor de ingang. “Dit is iets speciaals. Ik wilde eigenlijk naar Barcelona toe voor een handtekening voor die kleine, maar toen ik hoorde dat hij naar Eindhoven kwam, moest ik hier natuurlijk naartoe.”

Of die handtekeningen en selfies met Messi ook werkelijkheid worden, moet nog blijken. Maar de meeste fans zijn al heel blij als ze een glimp opvangen van de voetbalheld. “Een fenomeen in het echt zien. Ik vind het geweldig.”

Jongenshart

Ook voor de manager van het hotel is het bijzonder. “Ze zijn natuurlijk erg op hun privacy gesteld en dat bieden wij ook. Maar ook ik heb een jongenshart dus ik vind het fantastisch”, zegt Stephan Koelemans.

Of er hierna een Messi-kamer komt in het hotel, weet hij nog niet. “Wellicht, maar ik weet niet of we zo ver gaan. Elke gast is voor ons even belangrijk.” Maar dat neemt niet weg dat hij het ‘fantastisch en heel bijzonder’ vindt om de balvirtuoos in zijn hotel te hebben.