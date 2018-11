Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Moeder gevonden van peuter die alleen op straat liep in een luier en shirtje Het jochie werd in een luier op straat gevonden (foto: skitterphoto.com).

HELMOND - De moeder van het jongetje dat woensdagmiddag alleen op straat liep in Helmond is gevonden. Ze meldde zich rond zes uur 's avonds op het politiebureau. Het kindje van twee à drie jaar oud werd rond kwart voor drie helemaal alleen aangetroffen op de Molenstraat in Helmond. De peuter droeg slechts een luier, shirtje en slippers.

Geschreven door Maaike Cnossen

Er werd rond vijf uur een Burgernetmelding verstuurd in de hoop meer over het kindje te weten te komen en te achterhalen wie zijn ouders zijn. Een familielid van het kindje zag dit en ging samen met zijn moeder naar het politiebureau in Helmond. De politie ontfermde zich 's middags over het jongetje. Hoe het kan de peuter alleen op straat liep, is niet duidelijk. Medewerkers van Veilig Thuis spreken de moeder hierop aan.