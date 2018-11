Pilotenvakbond wil dat Den Haag harder optreedt tegen luchtvaartmaatschappijen zoals Ryanair

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging Verkeersvliegers Arthur van den Hudding is er klaar mee dat de overheid het omzeilen van regels door luchtvaartmaatschappijen niet harder aanpakt: "Wij zijn hier roomser dan de paus en accepteren hier dat Ryanair hier de regels aan haar laars lapt".

Sluiting basis

Begin november sloot Ryanair de basis met vier toestellen op Eindhoven Airport. Naar eigen zeggen om economische redenen, maar volgens de vakbonden als vergeldingsactie voor de stakingen van piloten en cabinepersoneel. De daar gestationeerde medewerkers kregen de keuze: meeverhuizen naar een andere basis in het buitenland of ontslag. De rechter in Den Bosch verbood het ontslag van 16 piloten die een zaak hadden aangespannen. Het overige personeel koos eieren voor haar geld en verhuisde alsnog of werd ontslagen.

Hoewel de basis in Nederland was gevestigd, gebruikt Ryanair het Ierse arbeidsrecht. In vergelijking met het Nederlandse arbeidsrecht geeft dit medewerkers veel minder rechten. Zo worden ze bijvoorbeeld bij ziekte niet uitbetaald. Zowel in Den Haag als in Brussel groeit de kritiek op Ryanair over deze manier van werken.

Sociale eisen

D66-kamerlid Jan Paternotte wil dat luchtvaartmaatschappijen voortaan niet alleen aan technische, maar ook aan sociale eisen moet voldoen. "Dan willen we ook weten dat je normaal omgaat met je personeel, zodat mensen zich durven ziek te melden", aldus Paternotte. Hij gaat hierover in overleg met het kabinet.