PSV start uitstekend maar scoort nog niet, Gastón Pereiro raakt de paal [LIVE] Een Champions League-avondje in het Philips Stadion van PSV. (Foto: VI Images)

EINDHOVEN - PSV heeft nog een kleine kans om te overwinteren in Europa, maar daar is een goed resultaat tegen FC Barcelona voor nodig. De Catalanen starten met een sterke basiself en ook Lionel Messi verschijnt aan de aftrap. De Argentijnse superster is volledig hersteld van een armblessure.

Geschreven door Job Willemse

'44 Wéér raakt PSV het aluminium. Uit een vrije trap van Pereiro kopt Luuk de Jong de bal op de lat. Eerder raakte Pereiro al de bal. '43 Barcelona krijgt tweemaal via Lionel Messi een schotkans, maar de Argentijn schiet de bal telkens in de handen van Jeroen Zoet. PSV staat voor het eerst in deze wedstrijd onder druk. Denzel Dumfries en Angeliño halen binnen twintig seconde beide een bal van de doellijn. Daar komen de Eindhovenaren goed weg. '25 Weer een kans voor Pereiro. Na een voorzet van Daniel Schwaab kopt Luuk de Jong de bal door op de Uruguayaanse middenvelder, die lobt de bal weliswaar over Ter Stegen heen, maar ook over het doel. 0-0 nog. '20 Barcelona deelt nu ook wat speldenprikjes uit. Jeroen Zoet heeft echter nog niet reddend hoeven op te treden. '16 Oef! Daar was PSV heel dicht bij de openingstreffer. Pereiro haalt vanaf de rand van het zestienmeter gebied uit en zijn schot beland op de paal. Nog altijd 0-0 in Eindhoven. '10 Barcelona heeft zoals verwacht het meeste balbezit, maar PSV kreeg dus al wel twee mogelijkheden in de beginfase. Eerste gevaar komt van PSV. Gastón Pereiro's vrije trap wordt tegengehouden door Ter Stegen. In de corner die daarop volgt krijgt Luuk de Jong een schietkans, maar staat opnieuw de Duitse goalie van Barcelona in de weg. '1 We zijn begonnen in Eindhoven. Kan PSV de eerste overwinning van dit Champions League-seizoen boeken? Barcelona is al zeker van de volgende ronde en probeert in Eindhoven de groepswinst veilig te stellen. PSV strijdt daarentegen nog met Tottenham Hotspur voor een plek bij de laatste 32 van de Europa League. PSV heeft wel drie punten minder dan de Spurs, die vanavond thuis tegen Inter spelen. Stand in poule B: 1. FC Barcelona 10

2. Inter 7

3. Tottenham 4

4. PSV 1 DE OPSTELLINGEN