132 euro boete: 'gemeente Tilburg' niet gediend van vroege kerstversiering in huis

TILBURG - Mensen die hun huis nu al mooi willen maken met kerstversiering, kunnen maar beter niet in Tilburg wonen. Daar riskeer je namelijk een boete van 132 euro wegens 'kerstoverlast'. Tenminste, als we een brief mogen geloven die rondgaat in de gemeente.

‘Wij maken u erop attent dat het vóór 6 december aanstaande niet is toegestaan kerstversieringen te plaatsen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg’, valt te lezen in de brief. De gemeente Tilburg zou dit besloten hebben tijdens een raadsvergadering in september. Dit zodat er geen onduidelijkheid ontstaat over welk feest in welke periode wordt gevierd.



Maar de ‘gemeente Tilburg’ stelt zich wel coulant op, omdat ze zich voor kan stellen dat niet iedereen van de regel op de hoogte is. Inwoners krijgen tot vrijdag te tijd om de kerstversieringen te verwijderen of zodanig op te stellen dat ze niet te zijn vanaf de openbare weg.



'Gordijnen dicht'

Een tip voor mensen die nu al echt niet zonder de kerstversiering kunnen, heeft de gemeente ook. ‘Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om uw gordijnen, luxaflex, rolluiken e.d. te sluiten en gesloten te houden tot 6 december aanstaande’.



Voor mensen die juist hun huis hebben versierd voor Sinterklaas geldt hetzelfde. Alle decoraties rondom de goedheiligman en zijn pieten moeten op 7 december het huis uit zijn.



Woon je nu in Tilburg en brak je van woede al bijna spontaan je kerstballen en kerststal? Niet doen. De gemeente Tilburg is namelijk niet de afzender van de brief. Wel zien ze er op het gemeentehuis de humor van in. Wie er dan wel verantwoordelijk is voor het schrijfsel, is niet bekend.