Spelers van G-teams doen dringende oproep aan voetbalclubs: zorg voor meer jeugdteams

Het was een ontroerend beeld, een paar weken geleden voor de wedstrijd van het Nederlands Elftal tegen Frankrijk. Virgil van Dijk gaf tijdens het volkslied zijn trainingsjas aan een bibberend meisje. Dat meisje was Fieke van Hal uit Riel, 7 jaar oud. Ze speelt in het G-team van Blauw-Wit.

Lees ook: 7-jarige Fieke was nog nooit bij Oranje geweest, maar krijgt wel meteen de jas van Van Dijk

Buitenspeelkind

Haar moeder Sietske vond alle aandacht voor het moment met Van Dijk prachtig. Maar ze grijpt het aan om eens aandacht te vragen voor G-teams. "Fieke is echt een buitenspeelkindje, ze vindt het superleuk om te voetballen. Maar bij de voetbalclub in ons dorp past ze niet. Ze kan niet mee met de rest van het team. Maar hier in Goirle, bij Blauw-Wit, past ze wel. Maar als ik dan zie dat ze in heel de competitie maar vijf wedstrijden hebben gevoetbald, en ook nog vaak ver weg, dan vind ik dat zo jammer."





Fieke (7) in actie in het G-team van Blauw-Wit in Goirle





Antoinette Koolen is trainer van het G-team van Blauw-Wit. Het is haar een raadsel waarom de competitie van G-teams zo klein is: "Er zijn niet genoeg verenigingen in de regio die G-voetbal hebben voor de jeugd. Wel voor senioren, maar voor de jeugd is er bijna niks. En dat terwijl ze hartstikke enthousiast en gemotiveerd zijn. Ze hebben er altijd zin in en ze zijn er altijd."

Leren

En jongeren met een beperking kunnen volgens Antoinette zo veel leren in een G-team: "Leren om met een bal om te gaan, om een bal bij te houden. En dan merken: hee dat kan ik. Daar hebben ze in het dagelijks leven ook wat aan. Het gaat ook wel eens mis hoor. Maar ze hebben het echt heel leuk samen."

Antoinette heeft het G-team in Goirle mee opgezet: "Acht jaar geleden wilde mijn kind voetballen. Hij heeft autisme. In Goirle was er toen niks. En toen hebben we het hier opgestart. We hebben nu 35 spelers in meerdere teams. Als je er maar hard genoeg aan trekt, lukt het wel. Ik ben ervan overtuigd dat dit voor elke vereniging haalbaar is."

De competitie moet dus groeien. En G-teamspeler Django weet wel hoe: "Brabanders, ga naar jullie lokale club, verzamel kinderen, creëer een team, train en misschien spelen jullie wel tegen ons."