Auto botst met zijkant tegen boom in Netersel: man in kritieke toestand Twingo knalt tegen boom, man overlijd ter plekke (Foto: Berry van Gaal)

NETERSEL - Een auto is in Netersel tegen een boom gebotst. Dit gebeurde met een grote impact, want de Twingo zit om de boom heen gevouwen en de man moest door de brandweer worden bevrijd. Het slachtoffer is zwaargewond.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

Het eenzijdige ongeval gebeurde op De Muilen. De auto raakte in de slip en belandde tegen een boom. Meerdere ambulances en een trauma-arts zijn ter plaatse. De man verkeert in kritieke toestand.