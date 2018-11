Deel dit artikel:













Man pleegt gewapende overval op New York Pizza in Veldhoven, derde overval in regio Gewapende overval op New York Pizza in Veldhoven (foto: SQ Vision Mediaprodukties).

VELDHOVEN - Een man heeft woensdagavond de New York Pizza aan de Burgemeester van Hoofflaan in Veldhoven overvallen. Hij kwam rond half tien binnen met een wapen en bedreigde het personeel. Hij ging ervandoor met een onbekend geldbedrag. In de regio was het eerder op de avond ook al twee keer raak.

Geschreven door Maaike Cnossen

De overvaller van de pizzeria is licht getint en heeft een baardje. Hij draagt een grijze jas met capuchon, joggingbroek en rode Nike Air Max. Ook heeft hij een grijs tasje bij zich. Mensen die tips hebben, wordt gevraagd 112 te bellen. Tankstation De Haan in Eindhoven en de Lidl in Best werden eerder op de avond ook al overvallen.