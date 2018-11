Vierde overval in korte tijd: ook raak bij Albert Heijn in Eindhoven

EINDHOVEN - De Albert Heijn aan de Tarwelaan in Eindhoven is woensdagavond overvallen. Een gezette man van ongeveer 25 jaar liep net voor sluitingstijd de supermarkt binnen. Hij dreigde met een mes en ging er met een onbekend geldbedrag vandoor.

Het is al de vierde overval van de avond. Ook tankstation De Haan in Eindhoven, de Lidl in Best en de New York Pizza in Veldhoven waren doelwit.



Of alle overvallen in de regio met elkaar te maken hebben, is nog niet duidelijk. De politie doet hier onderzoek naar.