Pablo Rosario niet geïnteresseerd in shirt Lionel Messi: ‘Ik houd liever mijn eigen shirts’

EINDHOVEN - Waar veel spelers een moord doen voor het wedstrijdshirt van wereldster Lionel Messi, zou Pablo Rosario dat nooit doen. De jonge middenvelder van PSV vecht niet voor een shirt van een grote speler, maar houdt liever zijn eigen gedragen wedstrijdshirts. “Die kan ik dan geven aan mijn familie en vrienden.”

Angeliño was dit keer de gelukkige en bemachtigde het shirt van Lionel Messi, zo bevestigde Pablo Rosario na afloop van de wedstrijd. Het was volgens hem geen onderling gevecht over wie welk shirt zou krijgen. "Nee, ik hoef geen shirtjes. Ik houd die van mezelf zodat ik die kan geven aan mijn familie en vrienden."

Door de 1-2 nederlaag in eigen huis is er voor PSV niks meer te behalen in Europa. "PSV kreeg echt enorm veel kansen", zegt PSV-watcher Joost van Erp na afloop. "Sinds 2014 heeft er geen club zoveel kansen gecreëerd tegen FC Barcelona als PSV vanavond. Uiteindelijk scoort alleen Luuk de Jong nog een doelpunt, waardoor er weinig tastbaars overblijft voor dit Europese seizoen."

Ondanks de gemiste kansen is Rosario trots. "We hebben veel fases gehad waarin we beter waren, maar jammer genoeg gingen de kansen er niet allemaal in. Natuurlijk overheerst de teleurstelling. Maar hoe we vandaag hebben gespeeld, dat moeten we vasthouden."

Lionel Messi-show

PSV kwam op achterstand door een fenomenale goal van Lionel Messi. Joost van Erp erkent dat de wereldster niet het record van meest gelopen kilometers in een wedstrijd zal verbreken, maar alsnog geweldige dingen laat zien. "Hij wandelt veel, maar als hij dan de bal heeft, dan doet hij er iets geweldigs mee. PSV zal er iets minder blij mee zijn, maar de neutrale toeschouwer zal vanavond weer genoten hebben."