DJ Jantje heeft 'm: de felbegeerde Party Award! DJ Jantje

ZUNDERT - DJ Jantje, oftewel Jan Roovers (28) uit Zundert, is verkozen tot de populairste opkomende Party DJ van Nederland. Woensdagavond kreeg hij in Club Rodenburg in Beesd de felbegeerde Party Award uitgereikt.

Geschreven door Robert te Veele

DJ Jantje is een hit op Facebook. Wekelijks gaat hij live via zijn Facebookpagina en praat hij een uur lang muziek aan elkaar. Inmiddels heeft hij duizenden volgers. LEES OOK: 'Hallo Facebookvriendjes! Ooh, let's go!', dj Jantje (28) verovert internet