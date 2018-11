Guus Meeuwis smeekt Bruno Mars om hulp: 'Please, help me out'

"Dear mister Bruno Mars, please help me out"

EINDHOVEN - Is het een kansloze oproep of gaan bij Guus Meeuwis toch deuren open die bij anderen gesloten blijven? De Brabantse zanger stuurde woensdag een uitnodiging naar de populaire Amerikaanse zanger Bruno Mars om als gast op te treden tijdens zijn kinderconcert halverwege juni. Hij deed dit door een open invitatie via Youtube de wereld in te sturen.

Wie niet waagt, wie niet wint moet Guus gedacht hebben. "Dear mister Bruno Mars, please help me out", zegt de Brabantse zanger in zijn oproep. De uitnodiging giet hij in een Amerikaans sausje. Of om helemaal in de sfeer te blijven in een maak 'Groots even Greater' motto.





Het idee om Bruno Mars te gast te hebben tijdens zijn kinderconcert komt volgens Guus niet uit zijn koker. Het is voor het eerst dat de concerten 'Groots met een zachte G' , vooraf gegaan wordt door een speciaal kinderconcert. Om hem te helpen heeft hij een speciaal managementteam van zes kinderen om hem heen. "Zij willen graag Bruno als verrassingsact in de show", zegt hij in de uitnodigingsvideo.

LEES OOK: Guus Meeuwis geeft eerste stadionconcert voor kinderen

De wens voor Bruno, onder meer bekend van de hit 'Marry you', is nu wereldkundig gemaakt. De vraag is alleen of dit ook de zanger bereikt en of hij gevoelig is voor deze kinderwens. De verrassing zal hem vooral zitten in de vraag; staat Bruno er wel of niet woensdag 12 juni? En stel dat Bruno de kinderwens wil vervullen, wil hij dan ook nog een paar dagen blijven voor de volwassen concerten van 'Groots met een zacht G'?

The Boss

In 2016 probeerde Guus Meeuwis zijn grote idool Bruce Springsteen naar Groots te halen. “We hebben gebeld maar we zijn er niet eens doorheen gekomen.”