Met 210 kilometer per uur over Brabantse snelweg en verboden wapens in auto, politie arresteert man Niet de automobilist uit het verhaal. De 30-jarige man had verboden wapens en moest zijn rijbewijs inleveren. (Foto: Pexels)

BREDA - Een Duitse automobilist reed woensdagavond met 210 kilometer per uur over de A58. Hij had vermoedelijk niet in de gaten dat hij daarbij een onopvallende politieauto passeerde.

Geschreven door Edwin Vossen

De agenten in de politiewagen zagen de 30-jarige Duitser op de A58 voorbij rijden. Vanwege de hoge snelheid werd hij door de politiemannen aan de kant gezet. Dat gebeurde woensdagavond zo rond half elf 's avonds. De auto van de man werd doorzocht. Daarbij vonden de politieagenten verschillende verboden wapens. Een busje traangas en een stroomstootwapen werden in beslag genomen. Opgepakt en verhoord

Op de Ettensebaan in Breda werd de 30-jarige automobilist aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Na verhoor is hij weer in vrijheid gesteld. De Duitser moest wel zijn rijbewijs inleveren.