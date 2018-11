Eindhovense filmmaker filmde stiekem in Afrikaans kamp voor albinokinderen: 'Er wordt gejaagd op ze'

Kinderen met albinisme in Afrika worden nog te vaak verstoten, opgejaagd en zelfs vermoord. De reden is bijgeloof. "Albino's zouden goud in hun botten hebben. Het hoofd van een albino zou goed zijn voor vissen. Mensen geloven dat echt", zegt Almichael Fraay, die de film maakte voor zijn afstuderen.

Eén keer per dag eten

Het kamp waar de film van Fraay, The Ghost Tribe, is opgenomen, ligt in het zuiden van Tanzania. Het kamp is bedoeld om de kinderen te beschermen tegen de mensen die het op ze gemunt hebben, vaak medicijnmannen. Maar de leefomstandigheden zijn er niet best. "Ze eten maar één keer per dag en ze slapen in slechte hokken op schuimbedden die half kapot zijn."

Ook is er niet genoeg geld om de kinderen adequate zorg te geven. "Ze kunnen niet tegen de scherpe zon, maar er is geen geld om zonnebrand te betalen." Emmanuel was dus erg blij met de zonnebril van Almichael. "Ze hebben hele slechte ogen, dus ik ben blij dat ik hem dit heb kunnen geven."









'Er wordt gejaagd op ze'

Voor zijn documentaire sprak Fraay ook met medicijnmannen in Tanzania over de jacht op mensen met albinisme. "Er zijn een aantal medicijnmannen die mensen met albinisme vermoorden om medicijnen te maken. Als er bijvoorbeeld verkiezingen zijn dan wordt de jacht geopend op mensen met albinisme. Kandidaten gaan dan naar een medicijnman voor geluk."

Almichael Fraay kent bijna alle kinderen in het kamp bij naam. "Ze kennen mij ook heel goed, want toen ik terugkwam, riepen ze Michael! Dat vond ik wel hartverwarmend, dat ze me kenden." Al snel deelde de filmmaker speelgoed uit. Het afscheid viel hem zwaar. "Een jongetje pakte mijn hand en liet niet los. Ik wilde hem eigenlijk mee naar huis nemen. Maar dat kan gewoon niet. Ik was soms teveel betrokken."

'Het was een avontuur'

Almichael kreeg de kosten voor zijn film bij elkaar met crowdfunding en subsidie van de provincie en Kunstbalie. Maar de vergunning van 4000 euro om in het kamp te mogen filmen, werd hem te gortig. "En dan nog was het de vraag of ik daar zou mogen filmen". Tanzania staat niet bekend om goede persvrijheid. En dus besloot Almichael stiekem te filmen.

"Na twee dagen kreeg ik bericht dat de politie wist dat we in het kamp zaten. Toen zijn we op de vlucht geslagen. Bang om gearresteerd te worden was ik eigenlijk niet. Dat ging helemaal niet door mijn hoofd. Ik wilde alleen maar dat de film thuis zou komen."

De documentaire The Ghost Tribe is vrijdag 29 november te zien op het Eindhovens Film Festival. In het TAC is een fototentoonstelling te zien.