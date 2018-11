Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drieduizend kilo grondstoffen voor synthetische drugs gevonden in loods Roosendaal Ook werden veel pakjes shag gevonden (Foto: Landelijke Eenheid) De politie vond ook pallets met illegale sigaretten (Foto: Landelijke Eenheid)

ROOSENDAAL - De politie heeft in een loods in Roosendaal drieduizend kilo grondstoffen voor de productie van synthetische drugs gevonden. Dat gebeurde woensdag na een onderzoek van de Landelijke Eenheid. Er is nog niemand aangehouden.

Geschreven door Robert te Veele

Bij controle van het pand sloegen speurhonden aan bij onder meer veertig vaten met cellulose. Ook stonden er zestig vaten met daarin APAA. Ook werden nog twintig tonnen met MAPA gevonden. Al deze grondstoffen worden gebruikt om XTC of MDMA te maken. Tabak

In het bedrijfspand stonden ook nog vier pallets met in totaal 24000 illegale pakjes shag en tabak. Verder vond de politie in het bedrijfspand verdachte dekladingen uit Colombia. Vermoedelijk waren die bedoeld om de grondstoffen ongezien tussen te vervoeren. In het onderzoek werkte de politie nauw samen met de Douane. Hoe de politie de loods op het spoor kwam en waar het pand staat wil een woordvoerder van de politie niet zeggen. De grondstoffen worden door experts afgevoerd en vernietigd. De grondstof cellulose (Foto: Landelijke Eenheid)