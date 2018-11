Politie pakt tweede verdachte op voor schietpartij in Amerstraat Breda

De deur van het appartement aan de Amerstraat in Breda is ondertussen dichtgetimmerd. (Foto: Eva de Schipper)

BREDA - Een arrestatieteam van de politie heeft donderdagochtend een man opgepakt, die wordt verdacht van de schietpartij in Breda van afgelopen zaterdag. Woensdag werd al een andere verdachte in de zaak aangehouden. In een flat aan de Amerstraat werden zaterdagnacht twee mannen neergeschoten.

In de vroege ochtend trok een speciaal team van de politie donderdagochtend Alblasserdam in om daar de tweede verdachte aan te houden. De politie wil verder geen details bekend maken over de verdachte man.

Woensdag werd de eerste verdachte, een 26-jarige man uit Dordrecht, al aangehouden. Burgemeester Paul Depla van Breda heeft zondag het huis in de Amerstraat gesloten, waar de schietpartij plaatsvond: "Dit wil je gewoon niet hebben in je stad. Zeker niet midden in een woonwijk", zei Depla.

LEES OOK: 'Ik voel me onveilig', buurtbewoners Amerstraat Breda zijn bang na schietpartij

Twee gewonden

De schietpartij werd zaterdagavond rond halfacht 's avonds gemeld. In eerste instantie leek het om één slachtoffer te gaan. Later op de avond meldde zich nog een tweede slachtoffer bij de politie.

Een 25-jarige man uit Oosterhout en een 26-jarige man uit Dordrecht raakten gewond. Tijdens het onderzoek naar de schietpartij vond de politie een flinke hoeveelheid softdrugs in het huis aan de Amerstraat.

LEES OOK: Drugs gevonden in huis Amerstraat na schietpartij, burgemeester gooit boel op slot

'Het is eng'

De bewoners van de Amerstraat in Breda lieten aan Omroep Brabant weten behoorlijk bang te zijn na het geweld van afgelopen weekend. "Het is eng. Wat gebeurt er de volgende keer? Het komt heel dichtbij nu", liet een buurvrouw weten.

Het is niet duidelijk of de politie nog meer verdachten op het oog heeft, naast de twee mannen die nu zijn opgepakt. Het lijkt te gaan om een ripdeal; de twee Zuid-Hollandse verdachten hebben het slachtoffer in de Amerstraat proberen te beroven van drugs.