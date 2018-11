Vroegste werk van Jeroen Bosch te zien in nieuwe tentoonstelling

DEN BOSCH - Het vroegste werk van Jeroen Bosch is vanaf zaterdag te bewonderen in Het Noordbrabants Museum in ’s Hertogenbosch. Dan start daar de tentoonstelling 'Uit de stal van Bosch. De Aanbidding der Koningen.' De tentoonstelling zoomt in op de fascinatie van deze wereldberoemde middeleeuwse schilder voor het thema Driekoningen.

De meester verbeeldde het onderwerp ten minste drie keer. Twee van deze schilderijen zijn bewaard gebleven. Eén daarvan keert voor de tentoonstelling terug naar ’s Hertogenbosch, de stad waar Bosch woonde, werkte en in 1516 overleed.

Vroegste werk

De Aanbidding der Koningen uit het Metropolitan Museum of Art in New York is geschilderd in 1475 en daarmee het vroegst bekende werk van Bosch’ hand. Het paneel is het startpunt van zijn oeuvre en het vertrekpunt van de tentoonstelling. Daarin krijgen bezoekers inzicht in de invloed van de beeldtaal van Bosch op zijn navolgers, de inspiratie die de meester haalde uit het dagelijks leven in Den Bosch en de laatmiddeleeuwse werkplaatspraktijk.

Het meest gekopieerde werk van Bosch is het drieluik 'De Aanbidding der koningen' uit het Prado in Madrid. Daar heeft het museum in Madrid naast het origineel, maar liefst 7 kopieën van. Uit onderzoek blijkt dat drie vroege kopieën mogelijk al in de werkplaats van Bosch zijn ontstaan. Twee van deze werken, uit de collecties van The National Trust in Engeland, zijn ook te zien in de tentoonstelling.