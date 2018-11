Van wie bende gij d'r ene? Willem II'er Daan Legro werkt na zijn contract keihard voor basisplaats

Vraag de Tilburger naar zijn favoriete plek in Brabant en hij kan niets anders bedenken dan het Willem II stadion. "Ik kwam hier als kleine jongen, als fan. Dat vond ik indrukwekkend. Al die mensen bij elkaar en dan het lawaai." Die kleine jongen mocht ook komen voetballen bij zijn favoriete club. Vanaf zijn negende zit Daan al bij de jeugd van Willem II. Hij tekende deze zomer zijn eerste contract. Tot 2020 blijft de 16-jarige voetballer verbonden aan Willem II.

Positie

Daan speelt als centraal-verdediger. "Maar ik vond dat niet gelijk een leuke positie hoor. Het was anders dan wat ik gewend was." Daan speelde namelijk altijd op het middenveld en heel vroeger stond hij ook nog wel eens spits. "Dus ik ben een beetje achteruit gezet", vertelt hij lachend. "Maar nu vind ik dit wel een leuke positie om te spelen en is het gewoon mijn positie. Je bent best veel aan de bal en dat vind ik stiekem wel heel leuk."

Kijk de video en kom meer te weten over Daan Legro.