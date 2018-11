'Het is mooi geweest', WK-finale was laatste interland voor Carlien Dirkse van den Heuvel

DEN BOSCH - De teller van Carlien Dirkse van den Heuvel stopt op 203 interlands, daarmee staat ze in de top tien van meest ervaren internationals van de Nederlandse ploeg. De hockeyster uit Den Bosch maakte maandag bekend per direct te stoppen als international, om te kunnen werken aan een carrière in de fysiotherapie. "Het is mooi geweest."

Een toekomst als fysiotherapeut zorgt ervoor dat de speelster van SCHC stopt bij Oranje. “Ik moet aan een aantal eisen voldoen. Ik moet een aantal uur maken per jaar, gemiddeld acht uur per week. Dat is ontzettend moeilijk naast topsport”, zegt de 31-jarige Dirkse van den Heuvel in het Omroep Brabant-programma Afslag Zuid.

“Misschien heb ik wel de pech dat ik dan juist dit beroep heb. Maar je moet met patiënten bezig zijn, dat kan niet vanuit een hotelkamer als ik ergens in het buitenland met sport zit”, vervolgt de hockeyster. Sport en werk combineren, als fysio de ploeggenoten behandelen. “Dan denk ik dat ik als hockeyster steekjes laat vallen. Het was kiezen of delen op dit moment.”





Dubbel gevoel

De keuze is gemaakt en het gevoel is goed, maar toch is het ook dubbel. “Zeker. Het spelletje is het leukste. Ik haal er zoveel plezier uit, dat heb ik altijd gedaan. Ik heb ook het idee dat ik nog fit genoeg ben om het te doen. Maar ik ben ook wel iemand die zegt: kijk wat je hebt meegemaakt. Het is mooi geweest.”

En het slot als international kan ook bijna niet beter. “Mijn laatste wedstrijd was als aanvoerder van het Nederlandse team. Ik mocht de cup omhoog tillen. Het is goed zo.”

De afgelopen dagen stuurde ze berichten naar ploeggenoten van de nationale ploeg, om ze te laten weten dat ze per direct stopt. “ik heb hele mooie reacties gekregen. Dat ze het leuk vonden om met me samen te spelen, dat is mooi om te horen. En dat ze zeggen dat ze me gaan missen doet me ook wat”, aldus Dirkse van den Heuvel, die van alle hoofdprijzen die ze won de WK-titel die ze in haar laatste interland pakte de mooiste vond.