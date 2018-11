Wereldberoemde foto van Vincent van Gogh blijkt eigenlijk van zijn broer Theo te zijn

Helemaal onomstreden was de foto al niet. In 2014 werden in het televisieprogramma Fotostudio De Jong al vraagtekens gezet bij de identiteit van de rossige jongeman. Toen werd opgemerkt dat de foto toch wel erg afweek van het enige andere - en nu dus enige - portret van een 19-jarige Vincent van Gogh. Dit leidde ertoe dat het Van Gogh Museum besloot te onderzoeken of er iets niet in de haak was. Rond hetzelfde moment kreeg ook onderzoeker Yves Vasseur twijfels over de foto.

Geen Vincent

"Gezien de opvallende gelijkenissen kon de geportretteerde heel goed iemand uit de (nabije) familie zijn", zegt Vasseur. "Dat bracht ons bij Vincents jongere broer Theo van Gogh." Een belangrijke aanwijzing hiervoor was dat de fotograaf zich pas in 1870 in de woonplaats van Vincent terechtkwam. "Ik realiseerde mij dat Vincent toen veel ouder was dan dertien jaar, en vroeg me af of dat eigenlijk wel de geportretteerde kon zijn."

Uiteindelijk heeft forensisch onderzoek de doorslag gegeven. De foto werd vergeleken met de foto van de 19-jarige Vincent, en met meerdere afbeeldingen van zijn broer Theo. En het eindoordeel is duidelijk. Dit is niet Vincent, maar Theo.

Foto: Szilas at the Van Gogh, My Dream Exhibition in Budapest 2013.





Vraag nooit gesteld

De foto van de 13-jarige Vincent was voor het eerst in het openbaar te zien tijdens een tentoonstelling in 1957, georganiseerd door een Belgische Van Goghexpert. Hij had de jongen op de foto herkend als Vincent. De jongen heeft namelijk heel veel gelijkenissen met een afbeelding van de 19-jarige Van Gogh. "De vraag of het iemand anders zou kunnen zijn, is nooit gesteld", zegt Teio Meedendorp van het Van Gogh Museum. "Er was nooit eerder een directe aanleiding om hieraan te twijfelen."

Nu deze foto niet van de wereldberoemde schilder blijkt, moeten we het weer doen met één foto. Vincent van Gogh hield namelijk niet zo van portretfotografie. Hij schilderde zichzelf liever.