A67 wordt niet verder verbreed: minister heeft er geen geld voor

DEN HAAG - De snelweg A67 wordt niet verder verbreed. Het blijft bij het stuk tussen Knooppunt Leenderheide en Geldrop. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft dit donderdag in de Tweede Kamer gezegd. Onder meer de fracties van het CDA, de PVV en de VVD hadden voorgesteld de weg tot aan Venlo van een extra rijstrook te voorzien.

De politieke partijen en de uit Rosmalen afkomstige bewindsvrouw bespraken de verkeers- en vervoersplannen die eind vorige week werden gepresenteerd.

Pechhavens en invoegstroken

“Het past niet in het budget om de A67 voorbij Geldrop ook nog te verbreden”, reageerde Van Nieuwenhuizen tijdens het overleg in het parlement. De minister hoopt dat met de aanpassing van de weg tot Geldrop én met minder vergaande maatregelen de files op de A67 toch teruggedrongen kunnen worden. Ze had het over pechhavens en veiligere invoegstroken naar de snelweg. De VVD neemt hiermee geen genoegen: als de minister geld overhoudt, dan moet dat alsnog in een verdere verbreding worden gestoken. De PvdA riep de minister in een motie op om de overheden in Brabant te vragen om financieel bij te springen.



De minister heeft overigens evenmin geld voor de opwaardering van de snelweg A2 tussen Weert en Eindhoven, zo werd donderdag eveneens duidelijk.



Tegenvaller voor wethouder Martens

Haar standpunt ten aanzien van de A67 is een tegenvaller voor onder anderen wethouder Theo Martens van de gemeente Asten. Hij ijvert, namens enkele gemeenten, al langer voor een ‘robuuste aanpak’ van de toenemende verkeersdruk op de snelweg.

VNO-NCW Brabant Zeeland en de Limburgse Werkgevers Vereniging deden deze week ook nog een poging Van Nieuwenhuizen op andere gedachten te brengen. Zowel Martens als het bedrijfsleven is van mening dat de dagelijkse files op de A67 tot verkeersslachtoffers leiden en dat ze niet goed zijn voor de Brabantse economie. Alleen een verbreding over een langere afstand kan soelaas bieden, menen zijn.

