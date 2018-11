'Het risico op een dodelijk bedrijfsongeval is nooit 0, maar je kunt wel veel doen'

Beide directeuren zeggen niet dat dodelijke ongevallen in hun bedrijf niet meer kunnen voorkomen, maar het heeft de veiligheid wel flink verbeterd en de ogen geopend. In het bedrijf van Spit kwamen in 2014 twee mannen om na het werken in een reactor, waar het gevaarlijke gas argon was vrijgekomen. De werknemers zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en daar overleden. "Ik wist meteen dat het mis was toen ik werd geroepen", blikt spit terug. "Het is een shock."









Waaromvraag

"Ik heb de mensen bij elkaar geroepen. Het werk werd stilgelegd en we moesten uitleggen wat er aan de hand was. Als eerste denk je eraan hoe het met de mannen is." De volgende dag spookten er nog veel vragen door het hoofd van Spit.

"Voor ons als nabestaanden bleef vooral de waaromvraag spelen", legt weduwe Karien van der Loo uit. "Je vraagt je af, heeft mijn man als ervaren medewerker een fout gemaakt? We zijn meer gefocust geweest op de oorzaak dan op het aanwijzen van een schuldige."

Focus op de oorzaak

Focussen op de oorzaak heeft de nabestaanden en het bedrijf in zekere zin nader tot elkaar gebracht. Een verbetertraject van de veiligheid op de werkvloer is ingezet. Een van de resultaten van dat traject is een jaarlijkse veiligheidsdag bij Schunk Xycarb. "De productie ligt dan een dag stil en we kijken dan met alle werknemers naar hoe het veiliger kan. We willen graag dat er over veiligheid wordt gepraat. Veiligheid moet in de bedrijfscultuur zitten." Zowel praktische punten als 'waar is de brandslang?' als beleidsthema's komen aan bod.









Meld onveilige situaties

De boodschap is vooral dat er over veiligheid gepraat moet worden, het kan in elk bedrijf misgaan. Dat beaamt ook Hans Verreijken. Zijn bedrijf werd geconfronteerd met een dodelijk liftongeval. "Op het moment dat het gebeurde kan ik me geen emotie herinneren. Ik was vooral aan het handelen", zegt hij. "Ik nam weinig tijd om na te denken." Later ga je jezelf pas afvragen hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Het ongeluk kostte een mensenleven. Maar het heeft volgens Vereijken in elk geval opgeleverd dat het bedrijf een stuk veiliger is geworden. "Onveilige situaties worden ook bij ons in vergaderingen besproken. Dat komt elke vergadering aan de orde. Mensen hebben snel de neiging om onveiligheid niet te melden. Ze zijn bang dat ze zeikerds zijn." Dat is bij Vereijken nu anders geworden. "We hebben zelfs aan het eind van het jaar een kleine uitkering aan degene die de meest onveilige situatie in het bedrijf heeft gemeld."