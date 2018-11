'Moet het nog verwerken', stel (82 en 80) bij overval bedreigd met pistool, vastgebonden en omgeduwd

BEEK EN DONK - Ruim een dag nadat hij en zijn vrouw ’s nachts in hun eigen huis werden overvallen, doet een 82-jarige man uit Beek en Donk zijn verhaal. “Geld, geld, papieren geld. Dat riepen ze, terwijl een pistool op mijn ogen werd gericht. Je zoekt het maar jongens, reageerde ik. Ik heb geen geld.”

De man en zijn partner van tachtig werden ruw gewekt in hun slaap. Door vier mannen. “Twee van hen stonden ineens boven me en maakten mijn vrouw en mij vast met tapes. Een derde draaide mijn arm zodanig om dat ik mijn linkerhand niet meer kan gebruiken.”



'Geen kast heel gebleven'

Vervolgens werd een pistool op zijn hoofd gezet. “Ik zei wel dat er geen geld was, maar natuurlijk hebben ze wat gevonden. Ze hebben alles overhoop gehaald, de boel echt ondersteboven gegooid. Er is geen kast heel gebleven. Ze wilden echt alles doorzoeken.”

Terwijl de man vastgesnoerd lag, werd zijn vrouw tegen de grond gewerkt. Elke keer wanneer ze wilde opstaan, werd ze omgeduwd. Daarbij moest vooral haar gezicht het ontgelden. Nadat de daders hun werk hadden gedaan en het erop leek dat ze de woning hadden verlaten, durfde het vrouwelijke slachtoffer naar buiten te gaan. In haar nachtkleding en op blote voeten ging ze de straat op, om de buren in te schakelen en zo de politie te alarmeren.



Horloge en geld gestolen

Het paar snapt niet hoe het viertal het huis binnen is gekomen. Er zijn immers geen braaksporen gevonden. Mogelijk is gebruik gemaakt van een loper. Hoe dan ook, het bejaarde stel uit Beek en Donk raakte niet alleen geld kwijt.



De gedupeerde man: “Ze hebben ook met geweld de horloge van mijn arm afgerukt. Ik ben inmiddels bij de dokter geweest. Hij heeft me behandeld. Verder is het afwachten, het is allemaal zo kort geleden. Ik moet het nog een beetje verwerken. Ik durfde overigens wel naar bed te gaan, maar heb vannacht slecht geslapen. Het is zo onverwacht wat er is gebeurd. Ik kon geen kant op, dit was echt ongekend…”



LEES OOK: Gewapende overval op bejaarde bewoners van huis in Beek en Donk, daders maken geld buit