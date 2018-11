Wrak met voortvluchtige Belg na levensgevaarlijke achtervolging van weg gehaald

TILBURG - Een wagen die betrokken was bij diefstal van benzine. De chauffeur, die een gevangenisstraf van drie maanden moest uitzitten en de bestuurdersportier van zijn auto die vast bleek te zitten met een touw. De politie heeft donderdagmiddag in Tilburg niet voor niets een 32-jarige Belg van de weg gehaald.

De politie kwam in actie nadat deze man niet had willen meewerken aan een controle. De chauffeur gaf plankgas toen hij werd aangesproken. Pas na een levensgevaarlijke achtervolging kon de Belg worden aangehouden.



Mobiel banditisme

De controle van de politie werd uitgevoerd door teams van het district Hart van Brabant. Ze maakten gebruik van onopvallende politievoertuigen. De controle was vooral gericht op mobiel banditisme. Hierbij worden (criminele) buitenlanders opgespoord die in ons land op strooptocht zijn. Tijdens de actie werd nabij de Hasseltrotonde een auto met een Duits kenteken gespot. Uit het politiesysteem bleek dat dit voertuig recent betrokken was geweest bij een brandstofdiefstal.



De bestuurder werd aan de kant gezet, maar hij ging er daarna ineens vandoor. Er ontstond een achtervolging op de Ringbaan West. De man die door de politie achterna werd gezeten haalde levensgevaarlijke capriolen uit. Op een deel van de route stichtte hij gevaar door te gaan spookrijden.



Van stoel getrokken

Uiteindelijk kon de auto worden klem gereden, waarna agenten de man van zijn stoel trokken. Het bleek om een 32-jarige Belg te gaan, die in ons land nog drie maanden in de cel moest zitten. Ook reed hij zonder rijbewijs en weigerde hij iedere medewerking aan een alcohol- en drugstest.



Tegen de man wordt proces verbaal opgemaakt. Hij zal binnenkort worden overgedragen aan het Openbaar Ministerie om zijn straf uit te zitten. De auto is in beslag genomen. Het voertuig verkeerde in zeer slechte staat. Het bestuurdersportier zat met een touw vast en bij de aanhouding waren een paar ruiten gesneuveld.