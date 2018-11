Nieuwe burgemeester van Bladel is VVD'er Remco Bosma (47)

BLADEL - Bladel heeft een nieuwe burgemeester. Het is de 47-jarige Remco Bosma uit Emmeloord. Dat werd donderdagavond bekendgemaakt tijdens een extra raadsvergadering. Hij wordt binnenkort voorgedragen bij de minister.

De burgemeesterszetel kwam vorig jaar vrij na het overlijden van Boy Swachten. Peter Maas nam de rol van burgervader vervolgens tijdelijk op zich. Bosma volgt hem nu dus op.

Kamerlid VVD

Bosma studeerde Milieukunde aan de Hogeschool West Brabant en later Milieuhygiëne aan de Universiteit Wageningen. Hij begon zijn loopbaan onder andere als trainee bij de provincie Noord-Holland en later als consultant waterbeheer. Vervolgens werkte hij ruim tien jaar als ambtenaar bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In 2016 en 2017 was hij Tweede Kamerlid voor de VVD. Daarvoor was hij negen jaar lang Statenlid in Flevoland voor diezelfde partij.