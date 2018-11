Twee gewapende mannen overvallen cafetaria in Helmond

HELMOND - Twee gewapende mannen hebben donderdagavond cafetaria Jo-Ri aan de Van Amstelstraat in Helmond overvallen. De daders zijn nog voortvluchtig.

De mannen hadden volgens de politie 'iets dat op een vuurwapen leek' bij zich. In de cafetaria waren volgens een omstander meerdere mensen aanwezig. De politie is begonnen met een onderzoek en hoort daarvoor getuigen.

Verdachten

De verdachten zijn twee mannen van ongeveer twintig jaar oud. Ze zijn allebei ongeveer 1 meter 80 lang met een getint uiterlijk, kort haar en bakkebaarden.

De politie waarschuwt mensen om geen actie te ondernemen als ze de mannen zien, maar direct 112 te bellen.

Serie overvallen

Eindhoven en omliggende gemeenten hebben de afgelopen dagen te maken met een flinke reeks aan overvallen. Woensdag werd de regio getroffen door maar liefst vier overvallen. Naast de Albert Heijn op de Tarwelaan in Eindhoven waren ook tankstation De Haan in Eindhoven, de Lidl-supermarkt in Best en de New York Pizza-vestiging in Veldhoven doelwit. Voor die overvallen werd donderdag een 19-jarige man aangehouden.