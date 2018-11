School doet aangifte vanwege Instagramaccount waar leraren belachelijk worden gemaakt

EINDHOVEN - Het Eindhovense Frits Philips College heeft aangifte gedaan van een meme-account op Instragram. Op het account staan bewerkte foto's van leraren van de middelbare school, sommigen worden daarbij belachelijk gemaakt. Dit meldt de NOS.

Memes zijn foto's of hele korte video's die vaak gaan over herkenbare situaties of grappen bevatten. Dit meme-account ging over schoolzaken als toetsen of huiswerk. Maar er werden dus ook leraren te kakken gezet.

"We hebben geconstateerd dat een aantal collega's last had van die memes", zegt rector Wiel Sporten tegen de NOS. "Als het leuk blijft is het prima, maar het moet niet te gek worden. Daarom hebben we besloten in te grijpen." De betreffende foto's zijn inmiddels alweer verwijderd. Wat er precies te zien was, wilde de school niet zeggen.

Vervolgstappen

De school denkt samen met de politie nog na over eventuele vervolgstappen. Sporten: "We zijn nu met de leerlingen in gesprek. Als iemand eerlijk toegeeft dat hij betrokken is, kan er bijvoorbeeld een korte schorsing aan vastzitten. We moeten verder nog kijken wat we gaan doen met leerlingen die niet toegeven dat ze iets met het account te maken hebben"

Volgens de NOS zijn er in Nederland zeker honderd van dit soort accounts over verschillende scholen. Volgens een leraar die anoniem wil blijven zouden op haar school foto's van docenten op een vuilnisman geplakt zijn, en ook racistische opmerkingen gemaakt worden. Een andere docent werd op een account gezet met foto's van Hitler. Of dit ook gebeurde op de school in Eindhoven is niet duidelijk.