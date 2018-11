Udense musicalsterren treden op in jurk van Addy van den Krommenacker

Een grote ruimte in het voormalige postkantoor is nu nog het decor van Udens eigen musical. Donderdagavond is daar de laatste repetitie, voordat het gezelschap zich verplaatst naar theater Markant. Om de paar jaar wordt een musical daar opgevoerd. Het verhaal is altijd origineel. Het is bedacht door de cabaretiers Bart Stultiens en Frank van Pamelen.

Brexit

Stultiens: "De musical speelt in de toekomst, in Uden natuurlijk. Het gaat over het songfestival. Want door de Brexit en daarna allerlei landen die volgen, is Europa nog maar over met acht landen. En die gaan met elkaar strijden om de winst. Maar omdat er nog maar zo weinig deelnemers zijn, heeft Nederland een veel grotere kans het songfestival te winnen."





Repetitie voor de Udense musical





In het repetitielokaal klinkt ondertussen de bekende Eurovisietune. Daarna zingt het gezelschap: "Een heel goede sfeer. Dit is het Eurovisiesongfestival. Welkom en bienvenue. We doen dit allemaal voor u."

Een belangrijk verhaal in de musical draait om een bekende Udenaar: modeontwerper Addy van den Krommenacker. In het echte leven ontwierp hij jurken voor het songfestival, dus in deze musical maakt hij de creatie voor de songfestivalzangeres en ook voor de presentatrice. Dat is Ayla van Berkel. Tijdens de repetitie wordt ze vastgespeld in een glitterende rode creatie.





Ayla van Berkel draagt in de Udense musical een jurk van Addy van den Krommenacker





Uitdaging

"Dat kwam als een verrassing", zegt Ayla over haar echte Van den Krommenacker. "Hij zit wel lekker. Dat moet ook wel, want ik moet er ook in dansen. Dat wordt nog een uitdaging, maar die ga ik aan."

En als de musical voorbij is, wat gebeurt er dan met haar jurk? "Ik zou 'm graag willen houden, maar dat kan denk ik niet."





De Udense musical gaat op vrijdag 7 december in première in Theater Markant. Daarna wordt ie nog zeven keer opgevoerd. Er zijn nog een paar kaarten, reserveren kan hier.