Fietser zwaargewond na ongeval in Veghel, auto belandt in voortuin De ravage is aanzienlijk. (Foto: 112nieuwsonline)

VEGHEL - Een fietser is vrijdagmorgen zwaargewond geraakt bij een ongeval in de Rembrandtlaan in Veghel. De auto die ook bij het ongeluk betrokken was, belandde in de voortuin van een huis.

Geschreven door Peter de Bekker

Ooggetuigen laten weten dat een traumahelikopter werd opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed onder begeleiding van een trauma-arts naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond zes uur. De ravage is groot. Onderzoek

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De automobilist zou zijn opgepakt.