Helikopter strooit 250 ton steenmeel over Lieropse Heide om bodem flinke boost te geven

LIEROP - Maar liefst 250 ton steenmeel wordt vrijdag verspreid op de Lieropse Heide. De voedingsstof moet de bodem van de heide een flinke boost geven, want de grond is aangetast door verzuring en vermesting. Een helikopter vliegt over het gebied om het steenmeel uit te strooien.

Steenmeel is gemalen gesteente. Het wordt in de biologische landbouw al gebruikt om voedingsstoffen in de bodem op peil te houden. De heide kan die extra voedingsstoffen in het meel ook gebruiken.

Geen trekker

“Doordat we vroeger de grond gebruikten voor de landbouw, is verzuring en vermesting ontstaan”, legt bosecoloog Bart Nyssen uit. “Daardoor zijn belangrijke mineralen uit de bodem verdwenen. Niet alleen bomen en planten, maar vooral de beestjes hebben het daardoor moeilijk. Het steenmeel kan die tekorten weer aanvullen.”

Het steenmeel wordt met een helikopter over het heidegebied verspreid. Een bewuste keuze. “Anders hadden we heel intensief met een zware trekker over de heide moeten gaan rondrijden. Dat doet de grond niet echt goed. De helikopter is ook nog eens milieuvriendelijker.”

Eén millimeter

De helikopter die vrijdag over de Lieropse Heide vliegt, werkt ongeveer hetzelfde als een blushelikopter. “Er hangt een grote zak onder, daaruit valt het steenmeel naar beneden. Maar wel heel geleidelijk, zodat het mooi over de bodem verspreid wordt. Er moet overal ongeveer één millimeter komen te liggen.”

“Verspreid over de heide liggen 24 zeilen. Daardoor kunnen we controleren of er ook daadwerkelijk goed gespreid wordt. We willen niet ergens een grote hoop ligt en even verderop niets.”

Leven en voedsel

Als het steenmeel door de bodem wordt opgenomen, moet er langzaam aan meer leven gaan ontstaan in de bodem. En dat leven, voedsel, trekt weer andere dieren aan. “Dan gaat de heide weer goed functioneren.”

Het is een project is er wel een van de lange adem: pas over drie jaar zal er resultaat te zien zijn.