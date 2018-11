Expositie Stedelijk Museum: De Nederlandse Indorock begon in Breda

En dat is niet toevallig. Het Nederlandse verhaal van de Tielman Brothers begint in Breda. In die stad gaven ze, in schouwburg Concordia, hun eerste concert, gevolgd door optredens in het inmiddels opgedoekte hotel De Schuur aan de Catharinastraat. Hoe kwam het? De familie was na het vertrek uit Indonesië terecht gekomen in een pension aan de Bredase Baronielaan.









Klanken van Oorsprong

Het hele verhaal wordt uitgebreid uit de doeken gedaan in de film 'Klanken van Oorsprong' van Hetty Naaijkens en Retel Helmrich. Zij vertellen meeslepend over Indonesische musici die aan de wieg van de Nederlandse popmuziek stonden. Bijna 25.000 mensen bekeken de film al en ze wordt nog steeds vertoond.

















De Tielmans waren niet de enige Indonesiërs die in de jaren vijftig naar Nederland kwamen. Het land was onafhankelijk geworden en veel mensen maakten de keus naar Nederland te gaan. Ze namen een hutkoffer mee en in hun hoofd de klanken van de rock 'n rollmuziek die in Indonesië via de Australische radio en Amerikaanse legerzenders al jaren te horen was. Muziek die in het nog wat benepener Nederland minder makkelijk doordrong.





De loopbaan van de Tielman Brothers begon in Breda met nog niet afbetaalde gitaren





Duitsland

Niet dat de Indorock in Nederland nou meteen een succes was. Veel jongeren genoten ervan maar de muziek werd ook duivels genoemd en drong maar mondjesmaat door tot de studio's van radio en TV. De Tielmans beleefden hun eerste grote successen in Duitsland.

Maar wel met Bredase gitaren. De jonge Indonesiërs hadden geen cent te makken maar toen de Bredase muziekhandelaar Spronk hen had horen spelen leverde hij hen twee gitaren, op afbetaling. Op die gitaren stonden ze later op het podium van stadsschouwburg Concordia te spelen.





De Tielmans in Indonesie





Het Stedelijk Museum Breda maakt er een Indische Winter van. Tot halverwege januari is een tentoonstelling te zien en staat een groot aantal evenementen geprogrammeerd.